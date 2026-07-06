मुंबई में भारी बारिश के बीच चॉल ढही, 6 लोगों की मौत, मलबे में रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन - NDRF
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Published : July 6, 2026 at 5:07 PM IST
मुंबई के मानखुर्द इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच जनता नगर की एक चॉल का हिस्सा ढह गया, जिसमें कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. हादसा रविवार रात हनुमान मंदिर के पीछे स्थित चॉल नंबर-5 में हुआ, जहां दो से तीन कमरे अचानक भरभराकर गिर गए. सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, बीएमसी, पुलिस, एनडीआरएफ और एंबुलेंस टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. लगातार बारिश और मलबे में लोहे के ढांचे होने से रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन पूरी रात अभियान जारी रखा गया. प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया है.
मुंबई के मानखुर्द इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच जनता नगर की एक चॉल का हिस्सा ढह गया, जिसमें कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. हादसा रविवार रात हनुमान मंदिर के पीछे स्थित चॉल नंबर-5 में हुआ, जहां दो से तीन कमरे अचानक भरभराकर गिर गए. सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, बीएमसी, पुलिस, एनडीआरएफ और एंबुलेंस टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. लगातार बारिश और मलबे में लोहे के ढांचे होने से रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन पूरी रात अभियान जारी रखा गया. प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया है.