ETV Bharat / Videos

तिलक वर्मा का तूफान… मुंबई ने पंजाब को हराकर प्लेऑफ की रेस में बढ़ाई टेंशन - IPL 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
तिलक वर्मा का तूफान… (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 15, 2026 at 2:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

MI ने धर्मशाला में खेले गए आईपीएल 2026 मुकाबले में PBKS को छह विकेट से हराकर प्लेऑफ की दौड़ को और रोमांचक बना दिया. पंजाब ने प्रभसिमरन सिंह की दमदार बल्लेबाजी की बदौलत 200 रन बनाए, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने चार विकेट लेकर मुंबई को मैच में वापसी दिलाई. जवाब में रयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा ने तेज शुरुआत दी, जबकि तिलक वर्मा ने 33 गेंदों पर नाबाद 75 रन ठोककर मैच खत्म कर दिया. मुंबई ने 19.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. लगातार पांचवीं हार के बाद पंजाब किंग्स की प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है और अब उसे अपने बाकी दोनों मुकाबले जीतने होंगे.

MI ने धर्मशाला में खेले गए आईपीएल 2026 मुकाबले में PBKS को छह विकेट से हराकर प्लेऑफ की दौड़ को और रोमांचक बना दिया. पंजाब ने प्रभसिमरन सिंह की दमदार बल्लेबाजी की बदौलत 200 रन बनाए, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने चार विकेट लेकर मुंबई को मैच में वापसी दिलाई. जवाब में रयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा ने तेज शुरुआत दी, जबकि तिलक वर्मा ने 33 गेंदों पर नाबाद 75 रन ठोककर मैच खत्म कर दिया. मुंबई ने 19.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. लगातार पांचवीं हार के बाद पंजाब किंग्स की प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है और अब उसे अपने बाकी दोनों मुकाबले जीतने होंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

MI VS PBKS
TILAK VARMA
MUMBAI INDIANS
PUNJAB KINGS
IPL 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Indian ship attacked off Oman coast

ओमान तट पर भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला, भारत का जवाब, 'ये स्वीकार्य नहीं'

May 14, 2026 at 11:10 PM IST
Storm wreaks havoc in UP

UP में आंधी-तूफान का कहर, प्रयागराज से मिर्जापुर तक 100 लोगों की मौत

May 14, 2026 at 10:50 PM IST
NIA chargesheet in Red Fort car bomb blast case

लाल किला कार बम ब्लास्ट केस में NIA की बड़ी कार्रवाई…10 आरोपियों पर 7500 पन्नों की चार्जशीट

May 14, 2026 at 10:46 PM IST
Announcement of the third phase of SIR

SIR के तीसरे चरण का ऐलान: देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में 20 मई से SIR

May 14, 2026 at 10:00 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.