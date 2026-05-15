MI ने धर्मशाला में खेले गए आईपीएल 2026 मुकाबले में PBKS को छह विकेट से हराकर प्लेऑफ की दौड़ को और रोमांचक बना दिया. पंजाब ने प्रभसिमरन सिंह की दमदार बल्लेबाजी की बदौलत 200 रन बनाए, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने चार विकेट लेकर मुंबई को मैच में वापसी दिलाई. जवाब में रयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा ने तेज शुरुआत दी, जबकि तिलक वर्मा ने 33 गेंदों पर नाबाद 75 रन ठोककर मैच खत्म कर दिया. मुंबई ने 19.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. लगातार पांचवीं हार के बाद पंजाब किंग्स की प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है और अब उसे अपने बाकी दोनों मुकाबले जीतने होंगे.