ETV Bharat / Videos

मुंबई के घाटकोपर में भयानक हादसा, सोते हुए लोगों पर गिरा मलबा; 7 की दर्दनाक मौत और रेस्क्यू जारी - MAHARASHTRA RAIN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
MUMBAI GHATKOPAR LANDSLIDE LATEST NEWS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2026 at 7:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के घाटकोपर स्थित चिराग नगर इलाके में बुधवार तड़के एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया. भारी बारिश के कारण गौसिया चाल में अचानक पहाड़ी का मलबा खिसककर कई घरों पर गिर गया। यह लैंडस्लाइड सुबह करीब 3:48 बजे हुआ, जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे. इस भयानक हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं.

पुलिस और बीएमसी की टीमें मौके पर मौजूद हैं. गलियां संकरी होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. इसलिए स्पेशल कैमरों और हाथों से मलबा हटाया जा रहा है. मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने मौके का जायजा लेते हुए मृतकों के परिजनों को ₹4 लाख और घायलों को ₹50 हजार की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है. इस दुखद घटना की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के घाटकोपर स्थित चिराग नगर इलाके में बुधवार तड़के एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया. भारी बारिश के कारण गौसिया चाल में अचानक पहाड़ी का मलबा खिसककर कई घरों पर गिर गया। यह लैंडस्लाइड सुबह करीब 3:48 बजे हुआ, जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे. इस भयानक हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं.

पुलिस और बीएमसी की टीमें मौके पर मौजूद हैं. गलियां संकरी होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. इसलिए स्पेशल कैमरों और हाथों से मलबा हटाया जा रहा है. मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने मौके का जायजा लेते हुए मृतकों के परिजनों को ₹4 लाख और घायलों को ₹50 हजार की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है. इस दुखद घटना की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

For All Latest Updates

TAGGED:

GHATKOPAR NEWS
CHIRAG NAGAR
BMC RESCUE
MAHARASHTRA RAIN
MUMBAI LANDSLIDE

संबंधित ख़बरें

संसद परिसर में बोले अमित शाह

'हर सवाल का जवाब दूंगा', संसद परिसर में बोले अमित शाह, राहुल बोले- लेक्चर नहीं सुनूंगा

August 12, 2026 at 6:53 PM IST
PARLIAMENT MONSOON SESSION DAY 18 UPDATES IN HINDI

संसद में भारी बवाल! विवादित FCRA बिल JPC को भेजा गया, विपक्ष ने की बिल वापसी की मांग

August 12, 2026 at 6:09 PM IST
HOUTHI REBELS MISSILE ATTACK ON SAUDI SHIP

लाल सागर में हूती विद्रोहियों का सऊदी जहाज पर मिसाइल हमला; 4 क्रू मेंबर की मौत, खतरे में वैश्विक व्यापार

August 12, 2026 at 5:38 PM IST
COLOMBIA EARTHQUAKE 7.4 MAGNITUDE DEATH TOLL 224

कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही, 224 लोगों की मौत और 3000 लापता; 5 शहरों में रेड अलर्ट

August 12, 2026 at 5:36 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.