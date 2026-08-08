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मुंबई में इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़, 12 आरोपी गिरफ्तार, गोवा और दुबई कनेक्शन आया सामने - साइबर फ्रॉड रैकेट

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इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 8:40 PM IST

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साइबर क्राइम के खिलाफ मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने एक इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों का मुंबई, गोवा और दुबई कनेक्शन सामने आया है. मुंबई के पायधुनी थाने में दर्ज एक मामले की जांच में पुलिस को इस बात से सबूत मिले कि गैंग ने लोगों से 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की है. जांच में साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए 'म्यूल' बैंक अकाउंट्स के इस्तेमाल का भी पता चला है

फर्जी बैंक अकाउंटस से जुड़े एक चेक के डेटाबेस से पता चला कि पहले भी इन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल साइबर क्राइम के 18 मामलों में किया गया. छापेमारी में पुलिस ने 66 एटीएम कार्ड, 122 चेकबुक, 15 पासबुक, अलग-अलग कंपनियों के 68 नकली रबर स्टैम्प, 12 सिम कार्ड, दो कंप्यूटर और एक पेन ड्राइव जब्त किए.  

आरोपी '900 पैनल' और 'रुद्र' नाम की वेबसाइट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन गेमिंग और साइबर फ्रॉड के जरिए पैसे जमा कर रहे थे. शुरुआती जांच से पता चला है कि रैकेट का मास्टरमाइंड दुबई से पूरा ऑपरेशन चला रहा था.  

Conclusion:

साइबर क्राइम के खिलाफ मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने एक इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों का मुंबई, गोवा और दुबई कनेक्शन सामने आया है. मुंबई के पायधुनी थाने में दर्ज एक मामले की जांच में पुलिस को इस बात से सबूत मिले कि गैंग ने लोगों से 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की है. जांच में साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए 'म्यूल' बैंक अकाउंट्स के इस्तेमाल का भी पता चला है

फर्जी बैंक अकाउंटस से जुड़े एक चेक के डेटाबेस से पता चला कि पहले भी इन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल साइबर क्राइम के 18 मामलों में किया गया. छापेमारी में पुलिस ने 66 एटीएम कार्ड, 122 चेकबुक, 15 पासबुक, अलग-अलग कंपनियों के 68 नकली रबर स्टैम्प, 12 सिम कार्ड, दो कंप्यूटर और एक पेन ड्राइव जब्त किए.  

आरोपी '900 पैनल' और 'रुद्र' नाम की वेबसाइट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन गेमिंग और साइबर फ्रॉड के जरिए पैसे जमा कर रहे थे. शुरुआती जांच से पता चला है कि रैकेट का मास्टरमाइंड दुबई से पूरा ऑपरेशन चला रहा था.  

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