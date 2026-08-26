नेविल डिसूजा मैदान को कन्वेंशन सेंटर बनाने पर बवाल, आदित्य ठाकरे ने किया प्रदर्शन; HC ने लगाई रोक
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Published : August 26, 2026 at 10:53 PM IST
मुंबई के बांद्रा स्थित 'नेविल डिसूजा' फुटबॉल मैदान को कन्वेंशन सेंटर में बदलने के बीएमसी (BMC) के फैसले पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इस फैसले के खिलाफ फुटबॉल खिलाड़ियों, कोचों और विपक्षी पार्टियों ने कड़ा विरोध जताया है. शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को खिलाड़ियों के साथ मिलकर इस फैसले के खिलाफ एक बड़े विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की.
खिलाड़ियों और आदित्य ठाकरे का कहना है कि मुंबई में पहले से ही खेल के मैदानों की भारी कमी है, ऐसे में इस ग्राउंड को खत्म करना खेलों का बड़ा नुकसान होगा. हालांकि, खिलाड़ियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी के फैसले पर रोक लगाते हुए 18 सितंबर तक कोई भी बदलाव न करने का निर्देश दिया है.
मुंबई के बांद्रा स्थित 'नेविल डिसूजा' फुटबॉल मैदान को कन्वेंशन सेंटर में बदलने के बीएमसी (BMC) के फैसले पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इस फैसले के खिलाफ फुटबॉल खिलाड़ियों, कोचों और विपक्षी पार्टियों ने कड़ा विरोध जताया है. शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को खिलाड़ियों के साथ मिलकर इस फैसले के खिलाफ एक बड़े विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की.
खिलाड़ियों और आदित्य ठाकरे का कहना है कि मुंबई में पहले से ही खेल के मैदानों की भारी कमी है, ऐसे में इस ग्राउंड को खत्म करना खेलों का बड़ा नुकसान होगा. हालांकि, खिलाड़ियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी के फैसले पर रोक लगाते हुए 18 सितंबर तक कोई भी बदलाव न करने का निर्देश दिया है.