देश की पहली बुलेट ट्रेन का अगले 15 महीनों में शुरू हो सकता है. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है. नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लक्ष्य अगस्त 2027 तक वापी-बिलिमोरा-सूरत के बीच 98 किमी लंबे हाई-स्पीड कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन शुरू करना है.

रेलवे ने हाल ही में इस रूट पर चलने वाली बुलेट ट्रेन की एक तस्वीर भी जारी की. रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआत में इस रूट पर दो बुलेट ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि दिसंबर 2027 तक वापी से साबरमती तक 352 किमी हाई-स्पीड कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है. इसी प्रकार, दिसंबर 2028 तक ठाणे-साबरमती तक कुल 492 किमी और दिसंबर 2029 तक मुंबई से साबरमती तक कुल 508 किमी के मार्ग को पूरा करने की योजना है.

रिपोर्टों में ये भी दावा किया गया है कि रेलवे ने दिसंबर 2029 तक इस रूट पर कुल 30 बुलेट ट्रेनें चलाने के लिए तैयारी कर ली है. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का अब तक 91 प्रतिशत खंभा निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि गर्डर कास्टिंग और गर्डर लॉन्चिंग का काम तेजी से चल रहा है.

508.90 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात में 349.03 किलोमीटर, दमन और दीव में 4.30 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 154.76 किलोमीटर है. इस रेल लाइन में 12 स्टेशन हैं, जिनमें 8 गुजरात में और 4 महाराष्ट्र में है. इस रेल लाइन में 26.22 किलोमीटर सुरंग है. सबसे लंबी सुरंग 21 किलोमीटर की है, जिसमें से 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे है.

320 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद की दूरी महज 2 घंटे 7 मिनट में तय करेगी. अगर यह ट्रेन सभी स्टेशनों पर रुकती है, तो इस यात्रा में 2 घंटे 58 मिनट का समय लगेगा.