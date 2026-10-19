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मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग, ड्राइवर और साथी जख्मी; लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी

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TIGER SHROFF CAR FIRING MUMBAI (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 19, 2026 at 11:51 AM IST

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मुंबई के जुहू इलाके में रविवार शाम फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर अज्ञात बदमाशों द्वारा पांच राउंड फायरिंग की गई। गनीमत यह रही कि इस हमले में टाइगर श्रॉफ सुरक्षित बच गए, हालांकि उनके ड्राइवर और एक अन्य साथी घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने देर रात टाइगर से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। शुरुआती जाँच में सामने आया है कि लॉरेंस गैंग से जुड़े अनिल पंडित ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की गहनता से जाँच शुरू कर दी है।

मुंबई के जुहू इलाके में रविवार शाम फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर अज्ञात बदमाशों द्वारा पांच राउंड फायरिंग की गई। गनीमत यह रही कि इस हमले में टाइगर श्रॉफ सुरक्षित बच गए, हालांकि उनके ड्राइवर और एक अन्य साथी घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने देर रात टाइगर से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। शुरुआती जाँच में सामने आया है कि लॉरेंस गैंग से जुड़े अनिल पंडित ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की गहनता से जाँच शुरू कर दी है।

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