गुजरात के जामनगर एयरफोर्स स्टेशन में तीन दिवसीय बहुराष्ट्रीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास सहायता सेतु 2026 आज संपन्न हो गया. इस अभ्यास का मकसद चक्रवातीय तूफानों और आपात स्थिति में हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए को-ऑर्डिनेशन व्यवस्था को बेहतर बनाना है.

इस अभ्यास में तीनों सेनाओं के अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राज्य प्रशासन और कई मित्र देशों ने हिस्सा लिया. इस अवसर पर CDS एनएस राजा सुब्रह्मणि ने कहा कि भारत मानवीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता और आपदा राहत भारत और हमारे पड़ोसी देशों में मानवीय सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है. आज से आपदाग्रस्त विश्व में प्रभावी प्रतिक्रिया किसी एक एजेंसी की क्षमता में नहीं है.