ETV Bharat / Videos

भीषण गर्मी में पानी के लिए तरस रहा उमरिया का माली गांव, बच्चे रोज तय कर रहे कई किलोमीटर का सफर - WATER CRISIS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Madhya Pradesh water crisis news (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 28, 2026 at 5:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का आदिवासी बहुल माली गांव भीषण गर्मी के बीच गंभीर जल संकट से जूझ रहा है. गांव के बच्चे और महिलाएं रोजाना 2 से 3 किलोमीटर दूर स्थित कुएं से पीने का पानी लाने को मजबूर हैं. बच्चों के हाथों में स्कूल बैग की जगह पानी के बर्तन दिखाई दे रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पानी की भारी कमी है और नहाने-धोने तक के लिए दूर तालाबों पर जाना पड़ता है. ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरकर पानी लाना उनकी मजबूरी बन गया है. मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने जांच और टैंकर से पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही स्थायी समाधान निकाला जाएगा.

मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का आदिवासी बहुल माली गांव भीषण गर्मी के बीच गंभीर जल संकट से जूझ रहा है. गांव के बच्चे और महिलाएं रोजाना 2 से 3 किलोमीटर दूर स्थित कुएं से पीने का पानी लाने को मजबूर हैं. बच्चों के हाथों में स्कूल बैग की जगह पानी के बर्तन दिखाई दे रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पानी की भारी कमी है और नहाने-धोने तक के लिए दूर तालाबों पर जाना पड़ता है. ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरकर पानी लाना उनकी मजबूरी बन गया है. मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने जांच और टैंकर से पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही स्थायी समाधान निकाला जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

UMARIA NEWS
MP HEATWAVE
VILLAGE WATER PROBLEM
TRIBAL VILLAGE
WATER CRISIS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

India weather update rain and thunderstorm alert

देशभर में बदलेगा मौसम, 15 से ज्यादा राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट; हीटवेव से राहत के आसार

May 28, 2026 at 5:42 PM IST
Donald Trump cabinet meeting on Iran

ट्रंप की कैबिनेट बैठक में ईरान पर बड़ा मंथन, बोले- ‘परफेक्ट डील से कम कुछ मंजूर नहीं’

May 28, 2026 at 4:13 PM IST
Siddaramaiah resignation latest news

कर्नाटक में बड़ा सियासी बदलाव, सिद्धारमैया ने दिया इस्तीफा; डीके शिवकुमार बन सकते हैं नए CM

May 28, 2026 at 4:03 PM IST
Goa first waste gasification plant

गोवा में शुरू हुआ पहला वेस्ट गैसीफिकेशन प्लांट, कचरे से बनेगी ऊर्जा और निर्माण सामग्री

May 28, 2026 at 2:20 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.