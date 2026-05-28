भीषण गर्मी में पानी के लिए तरस रहा उमरिया का माली गांव, बच्चे रोज तय कर रहे कई किलोमीटर का सफर - WATER CRISIS
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Published : May 28, 2026 at 5:50 PM IST
मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का आदिवासी बहुल माली गांव भीषण गर्मी के बीच गंभीर जल संकट से जूझ रहा है. गांव के बच्चे और महिलाएं रोजाना 2 से 3 किलोमीटर दूर स्थित कुएं से पीने का पानी लाने को मजबूर हैं. बच्चों के हाथों में स्कूल बैग की जगह पानी के बर्तन दिखाई दे रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पानी की भारी कमी है और नहाने-धोने तक के लिए दूर तालाबों पर जाना पड़ता है. ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरकर पानी लाना उनकी मजबूरी बन गया है. मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने जांच और टैंकर से पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही स्थायी समाधान निकाला जाएगा.
मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का आदिवासी बहुल माली गांव भीषण गर्मी के बीच गंभीर जल संकट से जूझ रहा है. गांव के बच्चे और महिलाएं रोजाना 2 से 3 किलोमीटर दूर स्थित कुएं से पीने का पानी लाने को मजबूर हैं. बच्चों के हाथों में स्कूल बैग की जगह पानी के बर्तन दिखाई दे रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पानी की भारी कमी है और नहाने-धोने तक के लिए दूर तालाबों पर जाना पड़ता है. ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरकर पानी लाना उनकी मजबूरी बन गया है. मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने जांच और टैंकर से पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही स्थायी समाधान निकाला जाएगा.