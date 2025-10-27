नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली सोमवार को छठ महापर्व के मौके पर पूरी तरह आस्था के रंग में रंगी नजर आई. सड़कों पर जहां छठ व्रतियों की भीड़ दिखी, वहीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली के सरकार के मंत्री इस पर्व के रंग से अछूते नहीं रह पाए. इस दौरान दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी और मंत्री कपिल मिश्रा नाव पर सवार दिखाई दिए, जिसके दौरान सांसद मनोज तिवारी ने छठी मइया को लेकर गीत गाया. उन्होंने इस भजन में दिल्ली का भी जिक्र किया जब उन्होंने कहा- 'सारी दिल्ली गहगहाय'. उनकी भजन प्रस्तुती के दौरान सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा, भक्ति रस में डूबे हाथ जोड़े नजर आए.