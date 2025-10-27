ETV Bharat / Videos

छठी मइया भइलीं सहाय.. सांसद मनोज तिवारी ने भजन से नाव पर ही बांधा समा, CM रेखा गुुप्ता व मंत्री कपिल मिश्रा हुए भावविभोर - MANOJ TIWARI SANG BHAJAN ON BOAT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 27, 2025 at 9:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली सोमवार को छठ महापर्व के मौके पर पूरी तरह आस्था के रंग में रंगी नजर आई. सड़कों पर जहां छठ व्रतियों की भीड़ दिखी, वहीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली के सरकार के मंत्री इस पर्व के रंग से अछूते नहीं रह पाए. इस दौरान दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी और मंत्री कपिल मिश्रा नाव पर सवार दिखाई दिए, जिसके दौरान सांसद मनोज तिवारी ने छठी मइया को लेकर गीत गाया. उन्होंने इस भजन में दिल्ली का भी जिक्र किया जब उन्होंने कहा- 'सारी दिल्ली गहगहाय'. उनकी भजन प्रस्तुती के दौरान सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा, भक्ति रस में डूबे हाथ जोड़े नजर आए. 

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली सोमवार को छठ महापर्व के मौके पर पूरी तरह आस्था के रंग में रंगी नजर आई. सड़कों पर जहां छठ व्रतियों की भीड़ दिखी, वहीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली के सरकार के मंत्री इस पर्व के रंग से अछूते नहीं रह पाए. इस दौरान दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी और मंत्री कपिल मिश्रा नाव पर सवार दिखाई दिए, जिसके दौरान सांसद मनोज तिवारी ने छठी मइया को लेकर गीत गाया. उन्होंने इस भजन में दिल्ली का भी जिक्र किया जब उन्होंने कहा- 'सारी दिल्ली गहगहाय'. उनकी भजन प्रस्तुती के दौरान सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा, भक्ति रस में डूबे हाथ जोड़े नजर आए. 

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATH PUJA 2025
MP MANOJ TIWARI
CM REKHA GUPTA
CHHATH PUJA IN DELHI
MANOJ TIWARI SANG BHAJAN ON BOAT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

वर्ल्ड पैलिएटिव केयर दिवस पर बताए गए केयर करने के तरीके

क्या है पैलिएटिव केयर? दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट के डॉक्टरों ने बताया देखभाल का तरीका

October 11, 2025 at 7:22 PM IST
दिल्ली नगर निगम की बैठक में आप पार्षदों का अनूठा विरोध प्रदर्शन

दिल्ली नगर निगम में आप पार्षदों का अनूठा विरोध, मच्छरदानी ओढ़कर पहुंचे सदन में

September 26, 2025 at 3:09 PM IST
महिला ने लगाई यमुना में छलांग

सिग्नेचर ब्रिज से महिला ने लगाई यमुना में छलांग, गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी

September 10, 2025 at 2:04 PM IST
दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने की बच्ची में 'पूंछ' की सफल सर्जरी

दिल्ली AIIMS में चार महीने की बच्ची में 'पूंछ' की डॉक्टरों ने की सफल सर्जरी, मानी जाती है 'रेयर' कंडीशन

September 9, 2025 at 7:40 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोमवार को स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में हुआ ओपन, शुक्रवार की गिरावट बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाई तेजी

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस डे 6 : 100 करोड़ के करीब पहुंची आयुष्मान खुराना की फिल्म, कमाई में पीछे छूटी 'एक दीवाने....'

पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान, एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए हो जाइए तैयार, जल्द वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुलने जा रहे दरवाजे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.