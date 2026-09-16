मध्य प्रदेश फर्जी पासपोर्ट कांड में STF का बड़ा खुलासा, बौद्ध मठों के पते पर बने 57 पासपोर्ट; सामने आया 'बांग्लादेशी कनेक्शन'

मध्य प्रदेश के चर्चित फर्जी पासपोर्ट कांड में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं. इस इंटरनेशनल रैकेट में 'बांग्लादेशी कनेक्शन' सामने आने के बाद STF की 6 टीमें अलग-अलग राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जांच में मिले 70 फर्जी पासपोर्ट में से 57 पासपोर्ट भोपाल और ग्वालियर के बौद्ध मठों के पते पर बनवाए गए थे और दस्तावेजों में इन लोगों को बौद्ध अनुयायी बताया गया था.

मामले का कथित मास्टरमाइंड रियाल चौधरी बांग्लादेशी मूल का बताया जा रहा है, जिसने असम में फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर बैतूल में अपना ठिकाना बनाया था। STF ने रियाल समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.