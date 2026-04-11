ETV Bharat / Videos

गाली दी तो जुर्माना! MP के इस गांव में अनोखा नियम, बोरसर बना ‘अपशब्द-मुक्त’ मॉडल - MADHYA PRADESH VILLAGE RULE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
गाली दी तो जुर्माना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 11, 2026 at 3:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मध्य प्रदेश के बुर्हानपुर जिले के बोरसर गांव ने एक अनोखी पहल करते हुए खुद को ‘अपशब्द-मुक्त’ घोषित कर दिया है. गांव में गाली-गलौज पर सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत अपशब्द बोलने पर ₹500 का जुर्माना या एक घंटे की सफाई की सजा दी जाती है. इस फैसले का उद्देश्य गांव के माहौल को बेहतर बनाना और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना है. ग्रामीणों के अनुसार, इस पहल का सकारात्मक असर खासतौर पर बच्चों और युवाओं में देखने को मिल रहा है, जहां अपशब्दों का इस्तेमाल काफी कम हो गया है. बोरसर अब एक उदाहरण बनकर उभरा है कि कैसे छोटे-छोटे सामाजिक बदलाव से बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है. यह पहल न केवल भाषा सुधार बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी मजबूत कर रही है.

मध्य प्रदेश के बुर्हानपुर जिले के बोरसर गांव ने एक अनोखी पहल करते हुए खुद को ‘अपशब्द-मुक्त’ घोषित कर दिया है. गांव में गाली-गलौज पर सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत अपशब्द बोलने पर ₹500 का जुर्माना या एक घंटे की सफाई की सजा दी जाती है. इस फैसले का उद्देश्य गांव के माहौल को बेहतर बनाना और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना है. ग्रामीणों के अनुसार, इस पहल का सकारात्मक असर खासतौर पर बच्चों और युवाओं में देखने को मिल रहा है, जहां अपशब्दों का इस्तेमाल काफी कम हो गया है. बोरसर अब एक उदाहरण बनकर उभरा है कि कैसे छोटे-छोटे सामाजिक बदलाव से बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है. यह पहल न केवल भाषा सुधार बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी मजबूत कर रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

NO ABUSE VILLAGE INDIA
BURHANPUR BORSAR NEWS
UNIQUE VILLAGE RULES INDIA
CLEAN LANGUAGE CAMPAIGN
MADHYA PRADESH VILLAGE RULE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

RR VS RCB

आईपील 2026: वैभव सूर्यवंशी की आतिशबाजी और ध्रुव जुरेल के अर्द्धशतक की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को छह विकेट से हराया

April 11, 2026 at 3:05 PM IST
ECI ने मांगा खर्च का ब्यौरा

चुनाव के बीच पार्टियों की बढ़ी टेंशन, ECI ने मांगा खर्च का ब्यौरा

April 11, 2026 at 2:49 PM IST
INDIA FAST BREEDER REACTOR

भारत के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की सफलता से दुनिया हैरान... रूस के बाद यह तकनीक हासिल करने वाला दूसरा देश बना भारत

April 11, 2026 at 1:07 PM IST
हमले की साजिश बेनकाब

ISI से जुड़े बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश, 11 गिरफ्तार, हमले की साजिश बेनकाब

April 10, 2026 at 10:59 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.