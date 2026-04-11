मध्य प्रदेश के बुर्हानपुर जिले के बोरसर गांव ने एक अनोखी पहल करते हुए खुद को ‘अपशब्द-मुक्त’ घोषित कर दिया है. गांव में गाली-गलौज पर सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत अपशब्द बोलने पर ₹500 का जुर्माना या एक घंटे की सफाई की सजा दी जाती है. इस फैसले का उद्देश्य गांव के माहौल को बेहतर बनाना और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना है. ग्रामीणों के अनुसार, इस पहल का सकारात्मक असर खासतौर पर बच्चों और युवाओं में देखने को मिल रहा है, जहां अपशब्दों का इस्तेमाल काफी कम हो गया है. बोरसर अब एक उदाहरण बनकर उभरा है कि कैसे छोटे-छोटे सामाजिक बदलाव से बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है. यह पहल न केवल भाषा सुधार बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी मजबूत कर रही है.