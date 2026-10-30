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मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी बिप्लव देब पहुंचे उज्जैन, पत्नी संग बाबा महाकाल के चरणों में झुकाया शीश

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बिप्लव कुमार देब ने बाबा महाकाल की पूजा की (Shri Mahakaleshwar Temple Committee)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2026 at 12:57 PM IST

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उज्जैन: त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी के मध्य प्रदेश प्रभारी बिप्लव कुमार देब शुक्रवार को पत्नी त्रिवेणी राव के साथ भगवान महाकालेश्वर के मंदिर दर्शन लाभ लेने उज्जैन पहुंचे. यहां उन्होंने विधि विधान से भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद लिया. 23 सितंबर 2026 को भाजपा का मध्य प्रदेश प्रभारी नियुक्त होने के बाद बिप्लव देव का यह पहले उज्जैन दौरा है. उनके आगमन को लेकर राजनीतिक और संघठनात्मक दृष्टि से भी इस महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बिप्लव ने मंदिर के नंदी हॉल में बैठ शिव साधना की, चौखट से माथा टेक आशीर्वाद लिया और पूजन अर्चन किया. दर्शन के बाद बिप्लव कुमार देब ने कहा कि "बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद मन को शांति मिलती है और काम के प्रति नई ऊर्जा प्राप्त होती है."

उज्जैन: त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी के मध्य प्रदेश प्रभारी बिप्लव कुमार देब शुक्रवार को पत्नी त्रिवेणी राव के साथ भगवान महाकालेश्वर के मंदिर दर्शन लाभ लेने उज्जैन पहुंचे. यहां उन्होंने विधि विधान से भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद लिया. 23 सितंबर 2026 को भाजपा का मध्य प्रदेश प्रभारी नियुक्त होने के बाद बिप्लव देव का यह पहले उज्जैन दौरा है. उनके आगमन को लेकर राजनीतिक और संघठनात्मक दृष्टि से भी इस महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बिप्लव ने मंदिर के नंदी हॉल में बैठ शिव साधना की, चौखट से माथा टेक आशीर्वाद लिया और पूजन अर्चन किया. दर्शन के बाद बिप्लव कुमार देब ने कहा कि "बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद मन को शांति मिलती है और काम के प्रति नई ऊर्जा प्राप्त होती है."

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BIPLAB KUMAR DEB WORSHIP MAHAKAL
BIPLAB KUMAR DEB UJJAIN VISIT
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