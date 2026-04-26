शिवपुरी में धू-धू कर जल उठा सड़क पर दौड़ता ट्रक, ड्राइवर का कोई अता-पता नहीं - MOVING TRUCK BURST INTO FLAMES
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 11:03 PM IST
शिवपुरी: पिछोर थाना क्षेत्र स्थित पिछोर-चंदेरी मार्ग (नया चौराहा के पास) पर शनिवार देर रात मुंगावली से डबरा जा रहे गेहूं से भरे एक ट्रक में अचानक आग भड़क उठी. आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा ट्रक और उसमें भरा गेहूं जलकर खाक हो गया. हादसे के बाद ट्रक चालक तुरंत वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. बताया जा रहा है कि जलते ट्रक से उसने बड़ी मुश्किल से कूद कर अपनी जान बचाई और मौके से भाग गया. स्थानीय पुलिस ने दो दमकलों की मदद से आग पर काबू पाकर मार्ग पर यातायात बहाल कर दिया है.
मामले की जानकारी देते हुए पिछोर थाना प्रभारी नीतू सिंह अहिरवार ने बताया कि आग लगने की यह घटना रात करीब 12 से 1 बजे की है. ट्रक में अचानक आग लगने से सड़क पर आवागमन बाधित हो गया. आग तेजी से फैली जिसकी सूचना प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दो फायर ब्रिगेड बुलवाई. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जिसके बाद सड़क पर वाहनों की आवाजाही सुचारू हो सकी. ट्रक चालक की तलाश की जा रही है.
शिवपुरी: पिछोर थाना क्षेत्र स्थित पिछोर-चंदेरी मार्ग (नया चौराहा के पास) पर शनिवार देर रात मुंगावली से डबरा जा रहे गेहूं से भरे एक ट्रक में अचानक आग भड़क उठी. आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा ट्रक और उसमें भरा गेहूं जलकर खाक हो गया. हादसे के बाद ट्रक चालक तुरंत वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. बताया जा रहा है कि जलते ट्रक से उसने बड़ी मुश्किल से कूद कर अपनी जान बचाई और मौके से भाग गया. स्थानीय पुलिस ने दो दमकलों की मदद से आग पर काबू पाकर मार्ग पर यातायात बहाल कर दिया है.
मामले की जानकारी देते हुए पिछोर थाना प्रभारी नीतू सिंह अहिरवार ने बताया कि आग लगने की यह घटना रात करीब 12 से 1 बजे की है. ट्रक में अचानक आग लगने से सड़क पर आवागमन बाधित हो गया. आग तेजी से फैली जिसकी सूचना प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दो फायर ब्रिगेड बुलवाई. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जिसके बाद सड़क पर वाहनों की आवाजाही सुचारू हो सकी. ट्रक चालक की तलाश की जा रही है.