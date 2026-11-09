पहाड़ों पर बर्फबारी और दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट, जानें अपने यहाँ के मौसम का हाल

उत्तर भारत में सर्दी की दस्तक के बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से 10 नवंबर से हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की पूरी संभावना है। इसके असर से 11 से 13 नवंबर के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिर सकती है। वहीं, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी 12 से 15 नवंबर के बीच बारिश के आसार हैं। दूसरी ओर, दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में 15 नवंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम में इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जबकि दिल्ली में कमजोर हवाओं के चलते प्रदूषण बढ़ने की भी आशंका जताई गई है।