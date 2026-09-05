महरौली बदरपुर रोड से लेकर खानपुर तक 3 किलोमीटर लंबा जाम, जूझते दिखे वाहन चालक

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से शनिवार को दिल्ली के कई सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखी गई. और जाम की भीषण समस्या से यात्री जूझते हुए सड़क पर दिखाई दिए. आज दिल्ली के व्यस्ततम सड़कों में से एक मेहरौली बदरपुर रोड वायु सेनाबाद के पास सड़क पर भीषण जाम लग जाने की वजह से सड़क पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए. तकरीबन 3 किलोमीटर का लंबा जाम लगा रहा .जलजमाव की वजह से जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है और वह समय पर अपने दफ्तर या कार्यालय नहीं पहुंच पाने के कारण उनके दिन की ड्यूटी हाफ लग जाती है.

