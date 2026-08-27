सूटकेस मर्डर केस: सास बोली- सोने और पीएफ के लिए हुई बहू की हत्या
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Published : August 27, 2026 at 6:56 PM IST
तमिलनाडु एक्सप्रेस में सूटकेस में ओडिशा की महिला के मिले शरीर के अंगों की जांच पुलिस कर रही है. इस सिलसिले में पुलिस महिला की हत्या और उसके शरीर के टुकड़े करने के शक में एक कपल की तलाश कर रही है. हालांकि घटना के दो सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कपल का कोई पता नहीं चल सका है. दूसरी तरफ चेन्नई पुलिस की एक स्पेशल टीम ने जगतसिंहपुर जिले समेत ओडिशा के अलग-अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर तलाशी ली है. वहीं मृतक महिला हयातुना निशा की सास हजमत निशा ने हत्या के बारे में बताया कि रुपये और सोने की लालच में उसकी बहू की हत्या की गई. उन्होंने बताया कि बहू हयातुना निशा दस साल से चेन्नई में एक कंपनी में काम कर रही थी. वह पहले की कंपनी की नौकरी छोड़कर दूसरे कंपनी में काम करने लगी थी. साथ मृत महिला को पहले की कंपनी से ईपीएफ के तौर पर 4 लाख रुपये मिले, जिसके लिए वह पहले से काम करती थी. उन्होंने बताया कि उसके पास 4 लाख रुपये के साथ-साथ बहुत सारे सोने के गहने भी थे. उन्होंने शक जताया कि उसके साथ रहने वाले कपल ने पैसे और सोने के गहनों के लालच में उनकी बहू की हत्या कर दी.
तमिलनाडु एक्सप्रेस में सूटकेस में ओडिशा की महिला के मिले शरीर के अंगों की जांच पुलिस कर रही है. इस सिलसिले में पुलिस महिला की हत्या और उसके शरीर के टुकड़े करने के शक में एक कपल की तलाश कर रही है. हालांकि घटना के दो सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कपल का कोई पता नहीं चल सका है. दूसरी तरफ चेन्नई पुलिस की एक स्पेशल टीम ने जगतसिंहपुर जिले समेत ओडिशा के अलग-अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर तलाशी ली है. वहीं मृतक महिला हयातुना निशा की सास हजमत निशा ने हत्या के बारे में बताया कि रुपये और सोने की लालच में उसकी बहू की हत्या की गई. उन्होंने बताया कि बहू हयातुना निशा दस साल से चेन्नई में एक कंपनी में काम कर रही थी. वह पहले की कंपनी की नौकरी छोड़कर दूसरे कंपनी में काम करने लगी थी. साथ मृत महिला को पहले की कंपनी से ईपीएफ के तौर पर 4 लाख रुपये मिले, जिसके लिए वह पहले से काम करती थी. उन्होंने बताया कि उसके पास 4 लाख रुपये के साथ-साथ बहुत सारे सोने के गहने भी थे. उन्होंने शक जताया कि उसके साथ रहने वाले कपल ने पैसे और सोने के गहनों के लालच में उनकी बहू की हत्या कर दी.