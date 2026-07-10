विजय ने करूर भगदड़ के पीड़ितों के लिए TVK मेमोरियल बनाने की घोषणा की. इस त्रासदी के लिए DMK सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया - TVK
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 10, 2026 at 6:02 PM IST
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार को कहा कि करूर भगदड़ की घटना उनके जीवन का "सबसे दर्दनाक पल" रहेगी. सितंबर 2025 में हुई इस भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी, और उसके बाद जिले का यह उनका पहला दौरा था. उन्होंने इस त्रासदी के लिए पिछली DMK सरकार के समय की ज़िला पुलिस को भी ज़िम्मेदार ठहराया और सवाल किया कि वे किसके निर्देशों का पालन कर रहे थे, जिसके कारण यह मानव-निर्मित त्रासदी हुई. 27 सितंबर 2025 को यह त्रासदी तब हुई जब विजय तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले अपने जन-संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होने आए प्रशंसकों और समर्थकों को संबोधित कर रहे थे. पिछले साल हुई भगदड़ के बाद जिले का यह उनका पहला दौरा था.
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार को कहा कि करूर भगदड़ की घटना उनके जीवन का "सबसे दर्दनाक पल" रहेगी. सितंबर 2025 में हुई इस भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी, और उसके बाद जिले का यह उनका पहला दौरा था. उन्होंने इस त्रासदी के लिए पिछली DMK सरकार के समय की ज़िला पुलिस को भी ज़िम्मेदार ठहराया और सवाल किया कि वे किसके निर्देशों का पालन कर रहे थे, जिसके कारण यह मानव-निर्मित त्रासदी हुई. 27 सितंबर 2025 को यह त्रासदी तब हुई जब विजय तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले अपने जन-संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होने आए प्रशंसकों और समर्थकों को संबोधित कर रहे थे. पिछले साल हुई भगदड़ के बाद जिले का यह उनका पहला दौरा था.