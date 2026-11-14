अमेरिका में 7 हजार से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, अब हटी रोक... आखिर क्यों थम गए थे आसमान में विमानों के पहिए?

अमेरिका में अचानक हजारों उड़ानों के पहिए थम गए. एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा. एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कम्युनिकेशन व्यवस्था में आई खराबी ने पूरे देश के हवाई सफर को प्रभावित कर दिया. इस गड़बड़ी से 7 हजार से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुईं. हालांकि, अब यात्रियों के लिए राहत की खबर है. अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने देशभर में लागू ग्राउंड स्टॉप हटा लिया है. अमेरिका के परिवहन मंत्री शॉन डफी ने बताया कि तकनीकी खराबी की पहचान कर ली गई है और एयरस्पेस दोबारा खोल दिया गया है. लेकिन उड़ानों पर लगी रोक हटने का मतलब यह नहीं कि सबकुछ सामान्य हो गया है. एयरलाइंस ने चेतावनी दी है कि फ्लाइट्स में देरी और कैंसिलेशन का सिलसिला अभी जारी रह सकता है. इसका असर भारत से अमेरिका आने-जाने वाली उड़ानों पर भी पड़ा. एयर इंडिया ने यात्रियों को एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी. अब सवाल है कि आखिर अमेरिका का पूरा एयर ट्रैफिक सिस्टम प्रभावित कैसे हुआ. दरअसल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़ी टेलीकम्युनिकेशन सेवा में खराबी आने के बाद FAA ने एहतियातन विमानों के टेकऑफ पर रोक लगा दी थी. इसे एविएशन की भाषा में ग्राउंड स्टॉप कहा जाता है. यानी विमानों को उनके डिपार्चर वाले एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाता है.