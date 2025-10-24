ETV Bharat / Videos

मध्यप्रदेश में कार्बाइड गन से 300 से ज्यादा बच्चे घायल, मासूमों का अस्पताल में इलाज जारी, कई आरोपी अरेस्ट - 300 CHILDREN INJURED MP

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 24, 2025 at 10:57 PM IST

1 Min Read
कार्बाइड गन से मध्यप्रदेश में दीपावली के मौके पर 300 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं.अकेले भोपाल में 186 मासूम और युवाओं की आंख डैमेज हुई है. इनमें 15 बच्चों की आंखों का ऑपरेशन करना पड़ा है.जबकि 10 बच्चों की आंखें गंभीर रुप से जख्मी है. सबका इलाज हमीदिया सहित शहर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है.

कार्बाइड गन से प्रभावितों बच्चों की लिस्ट लंबी है. अकेले राजधानी भोपाल में 186 केस रिपोर्ट किए गए हैं.इंदौर में 11, ग्वालियर में 19 और उज्जैन में 15 केस सामने आए हैं. प्रदेश के छोटे शहरों की बात करे तों.विदिशा में कार्बाइड गन से 50 बच्चों की आंखों में परेशानी है. सीहोर में 28, शिवपुरी में 10 और रायसेन में 3 मासूमों की आंखों में दिक्कत है.

प्रशासन ने कार्बाइड गन बेचने पर बैन लगा दिया है. भोपाल से लेकर विदिशा तक पुलिस ने कई आरोपियों को अरेस्ट किया है. जिनसे बड़ी संख्या में कार्बाइड गन और कार्बाइड बरामद किया गया है. पकड़े गए ज्यादातर आरोपी महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं.

वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार हरकत में आ गई. डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हाल जान. वहीं कांग्रेस ने सरकार से प्रभावित बच्चों का इलाज मुफ्त में कराने की मांग की है.

