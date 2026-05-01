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भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, मई में अधिक बारिश होने की संभावना - MORE RAINS IN MAY

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भीषण गर्मी से मिलेगी राहत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 10:00 PM IST

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भीषण गर्मी में झुलस रहे लोगों के लिए मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है. विभाग का कहना है कि मई महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है, जबकि तापमान का पैटर्न मिला-जुला रहने की संभावना है. फिलहाल अगले दो-तीन दिनों में देश के कई भागों में गरज के साथ बारिश होने उम्मीद जताई जा रही है.

IMD के मुताबिक, देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने की उम्मीद है, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी से लोगों कुछ राहत मिलेगी. हालांकि, दक्षिणी भारत के अलावा उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्से में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है.

IMD के मुताबिक, प्रशांत महासागर में मौजूद स्थितियां धीरे-धीरे एल नीनो की ओर बढ़ रही हैं और जलवायु मॉडल दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान इसके विकास को दिखाते हैं.

IMD ने ये भी कहा कि कई इलाकों में दिन का तापमान तुलनात्मक रूप से कम रहने से देर से आने वाली रबी फसलों की कटाई में मदद मिल सकती है.. लेकिन कुछ इलाकों में रात का ज़्यादा तापमान फसल की पैदावार पर असर डाल सकता है. सामान्य से अधिक बारिश से मिट्टी की नमी बेहतर होने और आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों में मदद मिलने की उम्मीद है.

भीषण गर्मी में झुलस रहे लोगों के लिए मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है. विभाग का कहना है कि मई महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है, जबकि तापमान का पैटर्न मिला-जुला रहने की संभावना है. फिलहाल अगले दो-तीन दिनों में देश के कई भागों में गरज के साथ बारिश होने उम्मीद जताई जा रही है.

IMD के मुताबिक, देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने की उम्मीद है, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी से लोगों कुछ राहत मिलेगी. हालांकि, दक्षिणी भारत के अलावा उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्से में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है.

IMD के मुताबिक, प्रशांत महासागर में मौजूद स्थितियां धीरे-धीरे एल नीनो की ओर बढ़ रही हैं और जलवायु मॉडल दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान इसके विकास को दिखाते हैं.

IMD ने ये भी कहा कि कई इलाकों में दिन का तापमान तुलनात्मक रूप से कम रहने से देर से आने वाली रबी फसलों की कटाई में मदद मिल सकती है.. लेकिन कुछ इलाकों में रात का ज़्यादा तापमान फसल की पैदावार पर असर डाल सकता है. सामान्य से अधिक बारिश से मिट्टी की नमी बेहतर होने और आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों में मदद मिलने की उम्मीद है.

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