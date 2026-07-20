देश भर में मानसून की बारिश का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है. सोमवार को हुई बारिश ने जहाँ कुछ राज्यों में किसानों को बड़ी राहत दी, वहीं कई इलाकों में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और यूपी के गोरखपुर में बारिश से मिट्टी में नमी आई है, जिससे धान और सेब जैसी फसलों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है. हालांकि, गोरखपुर में ऑटो चालकों को सवारी न मिलने से आजीविका में परेशानी उठानी पड़ी. दूसरी ओर, असम के गुवाहाटी (हाटीगांव और बेल्टोला) और जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश के कारण गंभीर जलभराव हो गया है, जिससे जनजीवन और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इसके साथ ही, उत्तराखंड में सोंग और बांदल नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया.