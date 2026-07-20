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मानसून का रौद्र रूप: यूपी-उत्तराखंड में उफनाई नदियां, कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, जानें अपने राज्य का हाल - VAISHNO DEVI YATRA

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 7:40 PM IST

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देश के कई हिस्सों में मानसून का कहर देखने को मिल रहा है. इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार भारत के 70% हिस्से में मानसूनी बादल छाए हैं और 25 जुलाई तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है. यूपी के वाराणसी और प्रयागराज में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण कई घाट और मंदिर डूब गए हैं. उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी गंगा उफान पर है, जिससे संवेदनशील घाटों को खाली कराया गया है; वहीं रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से केदारनाथ हाईवे पूरी तरह ठप है. जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के चलते सलाल बांध के गेट खोलने पड़े हैं और लगातार दूसरे दिन वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है. इसके उलट, राजस्थान में मानसून पर ब्रेक लगने से गर्मी बढ़ गई है और बीकानेर में पारा 41 डिग्री के पार पहुँच गया है.

देश के कई हिस्सों में मानसून का कहर देखने को मिल रहा है. इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार भारत के 70% हिस्से में मानसूनी बादल छाए हैं और 25 जुलाई तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है. यूपी के वाराणसी और प्रयागराज में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण कई घाट और मंदिर डूब गए हैं. उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी गंगा उफान पर है, जिससे संवेदनशील घाटों को खाली कराया गया है; वहीं रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से केदारनाथ हाईवे पूरी तरह ठप है. जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के चलते सलाल बांध के गेट खोलने पड़े हैं और लगातार दूसरे दिन वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है. इसके उलट, राजस्थान में मानसून पर ब्रेक लगने से गर्मी बढ़ गई है और बीकानेर में पारा 41 डिग्री के पार पहुँच गया है.

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