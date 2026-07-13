ETV Bharat / Videos

20 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून… 18 राज्यों में रेड अलर्ट, कई जगह भारी बारिश और बाढ़ का खतरा - MONSOON UPDATE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
INDIA MONSOON UPDATE JULY 20 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 13, 2026 at 3:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़ा मानसून अब 20 जुलाई से फिर सक्रिय होने जा रहा है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार बांग्लादेश और पूर्वोत्तर के ऊपर बने चक्रवाती सिस्टम तथा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 18 राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 6-7 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बारिश का अनुमान है. लगातार बारिश के चलते उत्तराखंड में कई सड़कें बंद हैं, जबकि हरियाणा और दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बना हुआ है. छत्तीसगढ़ में भी अगले पांच दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है.

देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़ा मानसून अब 20 जुलाई से फिर सक्रिय होने जा रहा है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार बांग्लादेश और पूर्वोत्तर के ऊपर बने चक्रवाती सिस्टम तथा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 18 राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 6-7 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बारिश का अनुमान है. लगातार बारिश के चलते उत्तराखंड में कई सड़कें बंद हैं, जबकि हरियाणा और दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बना हुआ है. छत्तीसगढ़ में भी अगले पांच दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

IMD ALERT
HEAVY RAIN
RED ALERT
WEATHER
MONSOON UPDATE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

MADURAI BUS ACCIDENT TODAY

तमिलनाडु के मदुरै में बड़ा सड़क हादसा… आमने-सामने भिड़ीं दो बसें, 6 की मौत और 41 घायल

July 13, 2026 at 3:50 PM IST
श्रीनगर की पोखरीबल में वॉटर स्पोर्ट्स का जलवा

श्रीनगर की पोखरीबल में वॉटर स्पोर्ट्स का जलवा, कश्मीर के 80 युवा सीख रहे कयाकिंग के गुर

July 13, 2026 at 1:18 PM IST
पेड़ों की कटाई पर जनता का विरोध

विकास बनाम हरा-भरा क्षेत्र: उत्तराखंड हाइवे के लिए पेड़ों की कटाई पर जनता का विरोध

July 12, 2026 at 11:00 PM IST
अंतरिक्ष में भेजी जाएगी कलाकृति

तेलंगाना के कलाकार ने सुई की नोक पर उकेरी देश के महान वैज्ञानिकों की मूर्तियां, अंतरिक्ष में भेजी जाएगी कलाकृति

July 12, 2026 at 10:43 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.