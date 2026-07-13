देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़ा मानसून अब 20 जुलाई से फिर सक्रिय होने जा रहा है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार बांग्लादेश और पूर्वोत्तर के ऊपर बने चक्रवाती सिस्टम तथा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 18 राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 6-7 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बारिश का अनुमान है. लगातार बारिश के चलते उत्तराखंड में कई सड़कें बंद हैं, जबकि हरियाणा और दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बना हुआ है. छत्तीसगढ़ में भी अगले पांच दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है.