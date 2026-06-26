देशभर में मानसून का असर अलग-अलग रूप में देखने को मिल रहा है. राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश से सड़कों पर जलभराव हो गया, जबकि कोलकाता में एक घंटे की बारिश ने सड़कें और अस्पताल परिसर तक पानी से भर दिए. मध्य प्रदेश में बारिश के बीच सुरक्षा कारणों से इंदौर के 15 पर्यटन स्थलों को 22 अगस्त तक बंद कर दिया गया है. दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में मानसून अब भी सामान्य से देर से पहुंच रहा है और कई जिलों में हीटवेव की स्थिति बनी हुई है. बिहार में भी गर्म हवाओं का असर जारी है. मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में भारी बारिश, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लू का अलर्ट जारी किया है.