देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार फिलहाल थम गई है. मानसून 15 दिनों में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में ही अटका हुआ है. इसके कारण कई राज्यों में बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है और कुछ क्षेत्रों में सामान्य से 60 प्रतिशत तक कम वर्षा हुई है. 1 से 18 जून के बीच देश में कुल बारिश सामान्य से 38 प्रतिशत कम रही. महाराष्ट्र और गुजरात में स्थिति सबसे खराब रही, जहां क्रमशः 78 और 79 प्रतिशत कम बारिश दर्ज हुई. दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है. मौसम विभाग ने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश तथा कई इलाकों में तेज हवाओं की संभावना जताई है.