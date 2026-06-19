ETV Bharat / Videos

तेलंगाना में 11 दिन से थमा मानसून, देशभर में 38% कम बारिश; कई राज्यों में गर्मी और उमस बरकरार - MONSOON UPDATE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
MONSOON STALLED IN TELANGANA 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 19, 2026 at 6:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार फिलहाल थम गई है. मानसून 15 दिनों में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में ही अटका हुआ है. इसके कारण कई राज्यों में बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है और कुछ क्षेत्रों में सामान्य से 60 प्रतिशत तक कम वर्षा हुई है. 1 से 18 जून के बीच देश में कुल बारिश सामान्य से 38 प्रतिशत कम रही. महाराष्ट्र और गुजरात में स्थिति सबसे खराब रही, जहां क्रमशः 78 और 79 प्रतिशत कम बारिश दर्ज हुई. दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है. मौसम विभाग ने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश तथा कई इलाकों में तेज हवाओं की संभावना जताई है.

देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार फिलहाल थम गई है. मानसून 15 दिनों में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में ही अटका हुआ है. इसके कारण कई राज्यों में बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है और कुछ क्षेत्रों में सामान्य से 60 प्रतिशत तक कम वर्षा हुई है. 1 से 18 जून के बीच देश में कुल बारिश सामान्य से 38 प्रतिशत कम रही. महाराष्ट्र और गुजरात में स्थिति सबसे खराब रही, जहां क्रमशः 78 और 79 प्रतिशत कम बारिश दर्ज हुई. दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है. मौसम विभाग ने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश तथा कई इलाकों में तेज हवाओं की संभावना जताई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAINFALL DEFICIT
TELANGANA MONSOON
IMD WEATHER
INDIA WEATHER
MONSOON UPDATE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Tej Pratap Yadav FIR Case,

अनुष्का यादव प्रकरण में तेज प्रताप यादव पर FIR, जबरन घर में घुसने और धमकी देने के आरोपों की जांच शुरू

June 19, 2026 at 5:09 PM IST
PM MODI FRANCE SLOVAKIA VISIT 2026

फ्रांस-स्लोवाकिया दौरा पूरा कर लौटे पीएम मोदी, G7 से AI, निवेश और रणनीतिक साझेदारी पर भारत को मिली नई मजबूती

June 19, 2026 at 2:25 PM IST
बोले, एफिल टॉवर पर भी काम करता है भारत का UPI

पेरिस में विवाटेक समिट में पीएम मोदी का संबोधन: बोले, एफिल टॉवर पर भी काम करता है भारत का UPI

June 18, 2026 at 11:08 PM IST
Assam: Famous 'Bihu Pepa' gets GI tag

असम: मशहूर 'बिहू पेपा' को मिला जीआई टैग, कारीगरों ने जताई खुशी

June 18, 2026 at 10:55 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.