तीन दिन की देरी से भारत में प्रवेश करने के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से आगे बढ़ते हुए मानसून गोवा पहुंच चुका है, जबकि मुंबई में भी इसके जल्द पहुंचने की संभावना है. केरल में भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है और कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों में मानसून पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश राज्यों तक पहुंच सकता है, जबकि बिहार, झारखंड और ओडिशा में अगले दस दिनों के भीतर दस्तक देने की संभावना है. देश के कई हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियां जारी हैं. राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.