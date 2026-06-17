देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी बनी हुई है. मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार मानसून को मुंबई पहुंचने में अभी 7-8 दिन और लग सकते हैं. इसकी प्रमुख वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो-प्रेशर सिस्टम का विकसित नहीं होना बताया जा रहा है. मानसून की सुस्त प्रगति के कारण देश के 723 जिलों में से केवल 103 जिलों में ही सामान्य वर्षा दर्ज की गई है. राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, दिल्ली-एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई. IMD के अनुसार पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना है.