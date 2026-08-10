संसद के मानसून सत्र के 16वें दिन भी दोनों सदनों में हंगामों का दौर जारी है. इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रावधान वाला विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी साल 24 फरवरी को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. राज्य विधानसभा ने अगस्त 2023 में इसी तरह का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र को भेजा था. संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम बदलने का प्रावधान है. अनुच्छेद 3 में ये भी कहा गया है कि इस उद्देश्य से कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा. उधर, हंगामे के बीच ही सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया. हालांकि ये विधेयक केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के सूचीबद्ध था.