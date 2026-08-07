झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही LIVE - झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र
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Published : August 7, 2026 at 11:05 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 11:30 AM IST
रांची: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का 7 अगस्त यानि आज दूसरा दिन है. पहले दिन 6 अगस्त को शोक प्रकाश के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी. आज वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी सभा पटेल पर रखेंगे. इसके अलावा वित्त मंत्री राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की वार्षिक रिपोर्ट भी सभा पटेल पर रखेंगे. हालांकि जेपीएससी छात्र आंदोलन को देखते हुए कार्यवाही हंगामेदार भी हो सकता है. वहीं आठ और नौ अगस्त को शनिवार और रविवार की वजह से अवकाश रहेगा. वहीं 10 अगस्त को पहली पाली में प्रश्नकाल और दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद के बाद संबंधित विनियोग विधेयक सदन से पारित कराया जाएगा. 11 अगस्त को पहली पाली में प्रश्नकाल और दूसरी पाली में राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे. सत्र के अंतिम दिन 12 अगस्त को पहली पाली में प्रश्नकाल तथा दूसरी पाली में राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे और गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे.
रांची: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का 7 अगस्त यानि आज दूसरा दिन है. पहले दिन 6 अगस्त को शोक प्रकाश के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी. आज वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी सभा पटेल पर रखेंगे. इसके अलावा वित्त मंत्री राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की वार्षिक रिपोर्ट भी सभा पटेल पर रखेंगे. हालांकि जेपीएससी छात्र आंदोलन को देखते हुए कार्यवाही हंगामेदार भी हो सकता है. वहीं आठ और नौ अगस्त को शनिवार और रविवार की वजह से अवकाश रहेगा. वहीं 10 अगस्त को पहली पाली में प्रश्नकाल और दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद के बाद संबंधित विनियोग विधेयक सदन से पारित कराया जाएगा. 11 अगस्त को पहली पाली में प्रश्नकाल और दूसरी पाली में राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे. सत्र के अंतिम दिन 12 अगस्त को पहली पाली में प्रश्नकाल तथा दूसरी पाली में राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे और गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे.