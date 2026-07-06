देशभर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और कई राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ तथा लैंडस्लाइड से जनजीवन प्रभावित हुआ है. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में भूस्खलन के कारण कई वाहन मलबे में दब गए, जबकि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है. मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से क्षिप्रा नदी उफान पर है और उज्जैन के कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं. राजस्थान के अधिकांश जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है. पंजाब और चंडीगढ़ में अगले चार दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. वहीं महाराष्ट्र में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण मुंबई-पुणे रेल मार्ग प्रभावित हुआ, कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.