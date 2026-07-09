ETV Bharat / Videos

दिल्ली में रेड अलर्ट, यूपी में सड़क धंसी… महाराष्ट्र से उत्तराखंड तक बारिश ने मचाई तबाही - MONSOON

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
INDIA MONSOON LATEST UPDATE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 4:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देशभर में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है और कई राज्यों में भारी बारिश जनजीवन पर असर डाल रही है. मौसम विभाग ने दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. गाजियाबाद में सड़क धंसने से कार और स्कूटर गड्ढे में गिर गए, जबकि महाराष्ट्र के रायगढ़ में बाढ़ के कारण करीब 3 हजार एलपीजी सिलेंडर नदी में बह गए. उत्तराखंड में कई जगह भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हुए हैं. मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में भी तेज बारिश से हादसे और जलभराव की घटनाएं सामने आई हैं. पश्चिमी तट के कोंकण-गोवा, गुजरात, केरल, तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में सबसे अधिक बारिश दर्ज की जा रही है.

देशभर में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है और कई राज्यों में भारी बारिश जनजीवन पर असर डाल रही है. मौसम विभाग ने दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. गाजियाबाद में सड़क धंसने से कार और स्कूटर गड्ढे में गिर गए, जबकि महाराष्ट्र के रायगढ़ में बाढ़ के कारण करीब 3 हजार एलपीजी सिलेंडर नदी में बह गए. उत्तराखंड में कई जगह भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हुए हैं. मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में भी तेज बारिश से हादसे और जलभराव की घटनाएं सामने आई हैं. पश्चिमी तट के कोंकण-गोवा, गुजरात, केरल, तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में सबसे अधिक बारिश दर्ज की जा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAIN
DELHI RAIN
RED ALERT
LANDSLIDE
MONSOON

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

PM NARENDRA MODI AUSTRALIA VISIT

मेलबर्न में PM मोदी का भव्य स्वागत, कड़ाके की ठंड में उमड़ा भारतीय समुदाय… ‘वंदे मातरम’ से गूंजा माहौल

July 9, 2026 at 2:06 PM IST
बाढ़ ने मचाई भारी तबाही

अरुणाचल प्रदेश: लोअर सियांग में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, लोगों ने तुरंत मदद की लगाई गुहार

July 8, 2026 at 11:08 PM IST
निज्जर हत्याकांड में नया मोड़

निज्जर हत्याकांड में नया मोड़, अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ पर लगाया बड़ा आरोप

July 8, 2026 at 10:56 PM IST
मॉर्फ्ड तस्वीरें हटाने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट का अभिनेत्री प्रीति जिंटा की AI से बनी तस्वीरें, डीपफेक और मॉर्फ्ड तस्वीरें हटाने का आदेश

July 8, 2026 at 10:52 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.