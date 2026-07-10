देशभर में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है. दिल्ली में 24 घंटे में 160 मिमी तक बारिश दर्ज होने से विकास मार्ग, द्वारका, संगम विहार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और गाजीपुर मंडी सहित कई इलाके जलमग्न हो गए. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे का 100 मीटर हिस्सा बह गया, जिससे करीब 1000 यात्री फंस गए. उत्तर प्रदेश में बारिश से जुड़े हादसों में 10 लोगों की मौत हुई, जबकि बिहार के गोपालगंज में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की जान गई. राजस्थान के धौलपुर में मकान ढहने से छह लोग मलबे में दब गए। वहीं त्रिपुरा में बाढ़ से तीन जिले प्रभावित हैं और करीब 11 हजार लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है.