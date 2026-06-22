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23 जून के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून, कई राज्यों में भारी बारिश के आसार; IMD ने जारी किया अलर्ट - MONSOON UPDATE

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MD MONSOON REVIVAL FORECAST JUNE 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 4:18 PM IST

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देशभर में मानसून की सुस्त रफ्तार के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है. IMD के अनुसार 23 जून के बाद मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है और जून के अंतिम सप्ताह से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है. 21 जून तक देश में सामान्य से करीब 51 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के बढ़ते तापमान, कमजोर ट्रेड विंड्स, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के सिस्टम की कमी और प्रतिकूल MJO स्थिति के कारण मानसून कमजोर पड़ा है. हालांकि अगले एक-दो सप्ताह में स्थिति सुधरने की उम्मीद है। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर, मध्य, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक का अलर्ट जारी किया गया है.

देशभर में मानसून की सुस्त रफ्तार के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है. IMD के अनुसार 23 जून के बाद मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है और जून के अंतिम सप्ताह से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है. 21 जून तक देश में सामान्य से करीब 51 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के बढ़ते तापमान, कमजोर ट्रेड विंड्स, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के सिस्टम की कमी और प्रतिकूल MJO स्थिति के कारण मानसून कमजोर पड़ा है. हालांकि अगले एक-दो सप्ताह में स्थिति सुधरने की उम्मीद है। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर, मध्य, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक का अलर्ट जारी किया गया है.

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