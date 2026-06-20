करीब 12 दिनों से तेलंगाना में ठहरा मानसून अब फिर से सक्रिय होने के संकेत दे रहा है. मौसम विभाग के अनुसार 23 जून तक मानसून के छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है. महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून को आगे बढ़ाने वाले मौसमीय सिस्टम सक्रिय हो गए हैं, जिससे मध्य भारत में चक्रवाती परिसंचरण बना है. इसके प्रभाव से मानसूनी बादल उत्तर भारत की ओर बढ़ सकते हैं. पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 19 से 23 जून के बीच आंधी-तूफान, तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी है. पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश से दार्जिलिंग की बालासन नदी उफान पर है और एक अस्थायी पुल बह गया है.