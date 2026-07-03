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देश में तेजी से बढ़ रहा मॉनसून, कई राज्यों में भारी बारिश, इन राज्यों में बारिश के आसार - IMD ALERT

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देश में तेजी से बढ़ रहा मॉनसून (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 3, 2026 at 5:20 PM IST

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देश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश हो रही है. हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में गुरुवार रात भारी बारिश हुई. किन्नौर के चोलिंग में बारिश के बाद मलबा नेशनल हाईवे पर आ गया। दो गाड़ियां दब गई. राज्य में 49 सड़कें बंद हैं. इधर, यूपी में शुक्रवार सुबह 3 बजे लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, जालौन समेत 5 शहरों में बारिश हुई. पानी घरों में घुस गया

गुजरात के वलसाड में सड़कें पानी में डूब गईं, गाड़ियां चलते-चलते बंद हो गईं. मध्य प्रदेश में मानसून 9 दिन में ही पूरे प्रदेश में छा गया. धार, बड़वानी, खरगोन और देवास में अगले 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक बारिश का अनुमान है. उज्जैन में क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से राम घाट के पास मंदिर डूब गए. वहीं, राजस्थान के जयपुर में 2 दिन से रुक-रुककर बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी कोटा, बारां और झालावाड़ के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है.  

उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, चमोली समेत कई जिलों में लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो गई हैं. बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं. सुरक्षा के चलते केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है.

मौसम विभाग की मानें तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, केरलम, गोवा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है. बिहार में 50-60kmph की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है. मध्य प्रदेश, ओडिशा, पूर्वी राजस्थान और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में तेज हवा चलेगी. राजस्थान में 30-40kmph की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हीटवेव जारी रहेगी.  

देश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश हो रही है. हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में गुरुवार रात भारी बारिश हुई. किन्नौर के चोलिंग में बारिश के बाद मलबा नेशनल हाईवे पर आ गया। दो गाड़ियां दब गई. राज्य में 49 सड़कें बंद हैं. इधर, यूपी में शुक्रवार सुबह 3 बजे लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, जालौन समेत 5 शहरों में बारिश हुई. पानी घरों में घुस गया

गुजरात के वलसाड में सड़कें पानी में डूब गईं, गाड़ियां चलते-चलते बंद हो गईं. मध्य प्रदेश में मानसून 9 दिन में ही पूरे प्रदेश में छा गया. धार, बड़वानी, खरगोन और देवास में अगले 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक बारिश का अनुमान है. उज्जैन में क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से राम घाट के पास मंदिर डूब गए. वहीं, राजस्थान के जयपुर में 2 दिन से रुक-रुककर बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी कोटा, बारां और झालावाड़ के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है.  

उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, चमोली समेत कई जिलों में लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो गई हैं. बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं. सुरक्षा के चलते केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है.

मौसम विभाग की मानें तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, केरलम, गोवा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है. बिहार में 50-60kmph की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है. मध्य प्रदेश, ओडिशा, पूर्वी राजस्थान और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में तेज हवा चलेगी. राजस्थान में 30-40kmph की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हीटवेव जारी रहेगी.  

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मानसून की बारिश
कई राज्यों में बारिश
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