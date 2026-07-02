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जोर पकड़ रहा मानसून...कई राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी - बारिश की चेतावनी

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जोर पकड़ रहा मानसून (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 1:20 PM IST

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देश के कई हिस्सों में मानसून अब पूरी ताकत दिखाने की तैयारी में है. बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो-प्रेशर सिस्टम के चलते अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी तट के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के कई हिस्सों में अगले दो दिनों के दौरान मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं.

आईएमडी के अनुसार 3 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम हिस्से में एक लो-प्रेशर एरिया बनने की संभावना है. यही सिस्टम अगले 5 से 6 दिनों तक मानसून को और सक्रिय बनाए रख सकता है. उत्तर भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 7 जुलाई तक कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है. कुछ इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है.

देश के कई हिस्सों में मानसून अब पूरी ताकत दिखाने की तैयारी में है. बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो-प्रेशर सिस्टम के चलते अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी तट के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के कई हिस्सों में अगले दो दिनों के दौरान मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं.

आईएमडी के अनुसार 3 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम हिस्से में एक लो-प्रेशर एरिया बनने की संभावना है. यही सिस्टम अगले 5 से 6 दिनों तक मानसून को और सक्रिय बनाए रख सकता है. उत्तर भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 7 जुलाई तक कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है. कुछ इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है.

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