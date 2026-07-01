देशभर में मानसून ने कई राज्यों में तबाही मचा दी है. जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में बुधवार सुबह दो बार बादल फटने से बाढ़ और भारी मलबा आने के कारण सड़कें बंद हो गईं. अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 90 हजार से अधिक लोग प्रभावित हैं. मध्य प्रदेश और बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जान गई. उत्तराखंड में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर ऋषिकेश में 31 अगस्त तक राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है. मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब 26 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन जून में सामान्य से करीब 40 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई. IMD ने अगले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून के और आगे बढ़ने का अनुमान जताया है.