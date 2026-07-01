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डोडा में दो बार बादल फटा, अरुणाचल में बाढ़-लैंडस्लाइड से तबाही; देशभर में मानसून का कहर जारी - IMD

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Doda cloudburst news (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 5:30 PM IST

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देशभर में मानसून ने कई राज्यों में तबाही मचा दी है. जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में बुधवार सुबह दो बार बादल फटने से बाढ़ और भारी मलबा आने के कारण सड़कें बंद हो गईं. अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 90 हजार से अधिक लोग प्रभावित हैं. मध्य प्रदेश और बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जान गई. उत्तराखंड में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर ऋषिकेश में 31 अगस्त तक राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है. मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब 26 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन जून में सामान्य से करीब 40 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई. IMD ने अगले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून के और आगे बढ़ने का अनुमान जताया है.

देशभर में मानसून ने कई राज्यों में तबाही मचा दी है. जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में बुधवार सुबह दो बार बादल फटने से बाढ़ और भारी मलबा आने के कारण सड़कें बंद हो गईं. अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 90 हजार से अधिक लोग प्रभावित हैं. मध्य प्रदेश और बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जान गई. उत्तराखंड में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर ऋषिकेश में 31 अगस्त तक राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है. मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब 26 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन जून में सामान्य से करीब 40 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई. IMD ने अगले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून के और आगे बढ़ने का अनुमान जताया है.

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