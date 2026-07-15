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उत्तर भारत में मानसून ब्रेक से बढ़ी गर्मी, पूर्वोत्तर में बाढ़ का कहर… पुरी रथ यात्रा पर भारी बारिश का अलर्ट - ODISHA RAIN

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INDIA MONSOON BREAK UPDATE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 1:40 PM IST

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देश के कई हिस्सों में मानसून ब्रेक का असर साफ दिखाई दे रहा है. दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पिछले तीन दिनों से गर्मी बढ़ गई है. वहीं, मध्य प्रदेश में अब तक सामान्य से 7% कम बारिश दर्ज की गई है. दूसरी ओर, पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से हालात गंभीर बने हुए हैं. अरुणाचल प्रदेश में एक लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं, जबकि असम के छह जिलों में हजारों लोग बाढ़ की चपेट में हैं. उधर, बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण पुरी समेत ओडिशा के कई इलाकों में रथ यात्रा के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. बिहार और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की चेतावनी है.

देश के कई हिस्सों में मानसून ब्रेक का असर साफ दिखाई दे रहा है. दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पिछले तीन दिनों से गर्मी बढ़ गई है. वहीं, मध्य प्रदेश में अब तक सामान्य से 7% कम बारिश दर्ज की गई है. दूसरी ओर, पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से हालात गंभीर बने हुए हैं. अरुणाचल प्रदेश में एक लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं, जबकि असम के छह जिलों में हजारों लोग बाढ़ की चपेट में हैं. उधर, बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण पुरी समेत ओडिशा के कई इलाकों में रथ यात्रा के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. बिहार और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की चेतावनी है.

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