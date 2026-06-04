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केरल पहुंचा मानसून, 24 राज्यों में बारिश-आंधी की चेतावनी; 10 साल में 7वीं बार देरी से हुई एंट्री - MONSOON 2026

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Southwest monsoon arrives in Kerala 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 4, 2026 at 5:19 PM IST

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दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आखिरकार केरल में दस्तक दे दी है, हालांकि इस बार इसकी एंट्री सामान्य तारीख 1 जून से तीन दिन देरी से हुई. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मानसून गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर तेजी से बढ़ेगा. केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में अगले सात दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है. IMD ने ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना समेत 24 राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. पिछले 10 वर्षों में यह सातवीं बार है जब मानसून तय समय से देर से पहुंचा है. वहीं गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में अभी भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है.

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आखिरकार केरल में दस्तक दे दी है, हालांकि इस बार इसकी एंट्री सामान्य तारीख 1 जून से तीन दिन देरी से हुई. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मानसून गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर तेजी से बढ़ेगा. केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में अगले सात दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है. IMD ने ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना समेत 24 राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. पिछले 10 वर्षों में यह सातवीं बार है जब मानसून तय समय से देर से पहुंचा है. वहीं गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में अभी भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है.

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