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लोकतंत्र बचाओ रैली में फिसली मोहन यादव की जुबान, बीच मंच से लगाए जेपी नड्डा मुर्दाबाद के नारे

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मोहन यादव की फिसली जुबान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 4, 2026 at 8:41 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी के लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ रैली के दौरान उस समय अजीब स्थिति बन गई, जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जुबान फिसल गई और उन्होंने केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा मुर्दाबाद का नारा लगा दिया. जब उन्होंने यह नारा लगाया, उस वक्त मंच पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मंच पर ही मौजूद थे. मुख्यमंत्री द्वारा जेपी नड्डा मुर्दाबाद के नारा लगाए जाने के बाद मंच पर बैठी मंत्री कृष्णा गौर और दूसरे नेता हंसने लगे. हालांकि हालांकि इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने इसमें सुधार किया और राहुल गांधी मुर्दाबाद का नारा लगाया. मुख्यमंत्री का यह वीडियो राजनीतिक गलियारे में खूब सर्कुलेट हो रहा है. उधर कार्यक्रम में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी के लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ रैली के दौरान उस समय अजीब स्थिति बन गई, जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जुबान फिसल गई और उन्होंने केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा मुर्दाबाद का नारा लगा दिया. जब उन्होंने यह नारा लगाया, उस वक्त मंच पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मंच पर ही मौजूद थे. मुख्यमंत्री द्वारा जेपी नड्डा मुर्दाबाद के नारा लगाए जाने के बाद मंच पर बैठी मंत्री कृष्णा गौर और दूसरे नेता हंसने लगे. हालांकि हालांकि इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने इसमें सुधार किया और राहुल गांधी मुर्दाबाद का नारा लगाया. मुख्यमंत्री का यह वीडियो राजनीतिक गलियारे में खूब सर्कुलेट हो रहा है. उधर कार्यक्रम में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

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MOHAN YADAV TONGUE SLIPPED
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