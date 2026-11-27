श्रीनगर के ईदगाह इलाके में स्थित रंगाई की वर्कशॉप, जिसमें काम करते मोहम्मद शफी खान , जो पश्मीना को रंग देने का काम करते हैं. इनकी वर्कशॉप उन कुछ वर्कशॉप में एक है, जो इस इलाके में आज भी चालू हैं. 55 वर्षीय खान को यह हुनर ​​अपने पिता और दादा से विरासत में मिला है. वे पिछले 40 सालों से अपने परिवार की पुरानी कार्यशाला में यह काम कर रहे हैं. और अपने पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं. उनकी यह कार्यशाला न केवल उन्हें आजीविका देती है, बल्कि चार-पांच अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान करती है. मुश्ताक अहमद हंडू पिछले लगभग 35 सालों से खान की रंगाई कार्यशाला में आ रहे हैं. हंडू का कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज 'भरोसा' है. इस बार वे एक शॉल लेकर आए हैं और चाहते हैं कि उसे एक खास रंग में रंगा जाए. उन्हें पूरा यकीन है कि खान बिल्कुल सही रंग तैयार कर देंगे. हाल ही में खान को उनके काम के लिए 'स्टेट अवार्ड' मिला है.