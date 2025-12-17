ETV Bharat / Videos

कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया के हत्यारोपी से मोहाली पुलिस की मुठभेड़, मौत - ENCOUNTER OF MURDER ACCUSED

Published : December 17, 2025 at 9:33 PM IST

पंजाब के मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया. आरोपी तरनतारन जिले के नौशेरा पन्नुआं का रहने वाला था. पुलिस ने आरोपी हरपिंदर उर्फ मिड्डू का पीछा किया.जो गोलीबारी में घायल हो गया. जिसने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया. मुठभेड़ में दो पुलिसवाले भी घायल हो गए. जबकि दो अन्य बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बालाचौरीया जब 15 दिसंबर, सोमवार को मोहाली में एक दूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए टीम के साथ पहुंचे थे. वहां बदमाशों ने उन्हें गोलियों से भून दिया . हमलावर फायरिंग करने के बाद मौके से मोटरसाइकिल से फरार हो गए थे. वहीं घायल राणा बलाचौरीया को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था.

इस हत्याकांड में नया मोड़ एक सोशल मीडिया पोस्ट से आया. पोस्ट को सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जोड़ा गया. पोस्ट में आरोप लगाया कि राणा ने मूसेवाला के हत्यारों को पनाह दी थी. और उनकी मदद की थी. पुलिस ने इस पोस्ट में किए गए दावे को झूठा बताया. राणा नवांशहर के बलचौर कस्बे के रहने वाले थे. कबड्डी प्लेयर और प्रमोटर थे. इनकी अपनी टीम थी.इन्हें मॉडिलंग का भी शौक था.वो म्यूजिक इंडस्ट्री में आने का प्लान बना रहे थे.

