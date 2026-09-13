मोदी-शी जिनपिंग मुलाकात: पीएम ने कहा- दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों के लिए सीमा शांति आवश्यक
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Published : September 13, 2026 at 4:36 PM IST
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में पीएम मोदी ने दोनों देशों के बेहतर संबंधों के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता को जरूरी बताया. नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन से अलग शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने सीमा प्रबंधन संबंधी मौजूदा समझौतों को कड़ाई से पालन किए जाने पर जोर दिया. बातचीत में अपने संबंधों के प्रति रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई. साथ ये भी कहा गया कि मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं करीब 45 मिनट तक कई मुद्दों पर बातचीत की. इनमें सीमा प्रबंधन, आर्थिक सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर तालमेल बिठाना शामिल है. आर्थिक मोर्चे पर दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिनमें संरचनात्मक व्यापार असंतुलन और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दे शामिल हैं.
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में पीएम मोदी ने दोनों देशों के बेहतर संबंधों के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता को जरूरी बताया. नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन से अलग शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने सीमा प्रबंधन संबंधी मौजूदा समझौतों को कड़ाई से पालन किए जाने पर जोर दिया. बातचीत में अपने संबंधों के प्रति रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई. साथ ये भी कहा गया कि मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं करीब 45 मिनट तक कई मुद्दों पर बातचीत की. इनमें सीमा प्रबंधन, आर्थिक सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर तालमेल बिठाना शामिल है. आर्थिक मोर्चे पर दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिनमें संरचनात्मक व्यापार असंतुलन और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दे शामिल हैं.