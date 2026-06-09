ETV Bharat / Videos

10 जून को इतिहास रचेंगे मोदी: नेहरू को पीछे छोड़ सबसे लंबे समय तक PM रहने का बनाएंगे रिकॉर्ड - MODI WILL CREATE HISTORY ON JUNE 10

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
10 जून को इतिहास रचेंगे मोदी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 9, 2026 at 9:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं.  10 जून को वह भारत में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना लेंगे. इसमें वह देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का करीब ह दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे. 10 जून 2026 को मोदी ने लगातार प्रधानमंत्री के पद पर 4,399 दिन पूरे कर लेंगे, जबकि जवाहरलाल नेहरू का लगातार कार्यकाल 4,398 दिनों का था.

पीएम मोदी अब देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं. पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से उनका यह सफर लगातार जारी है.

केंद्र सरकार के स्तर पर ही नहीं, बल्कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि और सरकार के मुखिया के रूप में भी नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड बेमिसाल है. गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनका संयुक्त कार्यकाल 8,931 दिनों से अधिक का हो चुका है, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित शासक हैं.

वह भारत के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में लगातार 6 बड़े चुनाव जीते गए हैं. तीन बार गुजरात विधानसभा 2002, 2007, 2012 और तीन बार लोकसभा चुनाव 2014, 2019, 2024) में बीजेपी ने जीत दर्ज की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं.  10 जून को वह भारत में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना लेंगे. इसमें वह देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का करीब ह दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे. 10 जून 2026 को मोदी ने लगातार प्रधानमंत्री के पद पर 4,399 दिन पूरे कर लेंगे, जबकि जवाहरलाल नेहरू का लगातार कार्यकाल 4,398 दिनों का था.

पीएम मोदी अब देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं. पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से उनका यह सफर लगातार जारी है.

केंद्र सरकार के स्तर पर ही नहीं, बल्कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि और सरकार के मुखिया के रूप में भी नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड बेमिसाल है. गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनका संयुक्त कार्यकाल 8,931 दिनों से अधिक का हो चुका है, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित शासक हैं.

वह भारत के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में लगातार 6 बड़े चुनाव जीते गए हैं. तीन बार गुजरात विधानसभा 2002, 2007, 2012 और तीन बार लोकसभा चुनाव 2014, 2019, 2024) में बीजेपी ने जीत दर्ज की.

For All Latest Updates

TAGGED:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरूजी
LONGEST SERVING PM
नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड बेमिसाल
MODI WILL CREATE HISTORY ON JUNE 10

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

CBSE three language policy Supreme Court case

CBSE की 3-भाषा नीति सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, 1 जुलाई से लागू नियम पर उठे सवाल

June 9, 2026 at 8:40 PM IST
Yamuna river cleanup project 2027

यमुना सफाई पर अमित शाह का मेगा प्लान, 2027 तक लगेंगे 59 नए STP

June 9, 2026 at 8:32 PM IST
ईरान के साथ डील को लेकर ट्रंप का बयान

ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी से डील करने का दबाव बढ़ रहा है: ट्रंप

June 9, 2026 at 7:59 PM IST
जयपुर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग

जयपुर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से तीन मजदूरों की मौत, 5 गंभीर घायल

June 9, 2026 at 6:40 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.