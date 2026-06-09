10 जून को इतिहास रचेंगे मोदी: नेहरू को पीछे छोड़ सबसे लंबे समय तक PM रहने का बनाएंगे रिकॉर्ड - MODI WILL CREATE HISTORY ON JUNE 10
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 9, 2026 at 9:30 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं. 10 जून को वह भारत में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना लेंगे. इसमें वह देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का करीब ह दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे. 10 जून 2026 को मोदी ने लगातार प्रधानमंत्री के पद पर 4,399 दिन पूरे कर लेंगे, जबकि जवाहरलाल नेहरू का लगातार कार्यकाल 4,398 दिनों का था.
पीएम मोदी अब देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं. पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से उनका यह सफर लगातार जारी है.
केंद्र सरकार के स्तर पर ही नहीं, बल्कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि और सरकार के मुखिया के रूप में भी नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड बेमिसाल है. गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनका संयुक्त कार्यकाल 8,931 दिनों से अधिक का हो चुका है, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित शासक हैं.
वह भारत के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में लगातार 6 बड़े चुनाव जीते गए हैं. तीन बार गुजरात विधानसभा 2002, 2007, 2012 और तीन बार लोकसभा चुनाव 2014, 2019, 2024) में बीजेपी ने जीत दर्ज की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं. 10 जून को वह भारत में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना लेंगे. इसमें वह देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का करीब ह दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे. 10 जून 2026 को मोदी ने लगातार प्रधानमंत्री के पद पर 4,399 दिन पूरे कर लेंगे, जबकि जवाहरलाल नेहरू का लगातार कार्यकाल 4,398 दिनों का था.
पीएम मोदी अब देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं. पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से उनका यह सफर लगातार जारी है.
केंद्र सरकार के स्तर पर ही नहीं, बल्कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि और सरकार के मुखिया के रूप में भी नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड बेमिसाल है. गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनका संयुक्त कार्यकाल 8,931 दिनों से अधिक का हो चुका है, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित शासक हैं.
वह भारत के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में लगातार 6 बड़े चुनाव जीते गए हैं. तीन बार गुजरात विधानसभा 2002, 2007, 2012 और तीन बार लोकसभा चुनाव 2014, 2019, 2024) में बीजेपी ने जीत दर्ज की.