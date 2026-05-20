ETV Bharat / Videos

G7 समिट में मोदी-ट्रंप की संभावित मुलाकात…AI, चीन और मिडिल ईस्ट पर होगी बड़ी चर्चा - MODI TRUMP MEETING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Narendra Modi Donald Trump meeting at G7 Summi (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2026 at 1:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

फ्रांस में अगले महीने होने वाले G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात को लेकर चर्चा तेज हो गई है. 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन-लेस-बैंस में आयोजित होने वाले इस समिट में भारत को विशेष आमंत्रण दिया गया है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल ट्रेड, चीन, जरूरी मिनरल सप्लाई चेन, गैर-कानूनी इमिग्रेशन और वैश्विक सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. साथ ही मिडिल ईस्ट संकट और होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा भी एजेंडे में शामिल रह सकती है. इस संभावित मुलाकात को भारत-अमेरिका रिश्तों और वैश्विक रणनीतिक समीकरणों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

फ्रांस में अगले महीने होने वाले G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात को लेकर चर्चा तेज हो गई है. 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन-लेस-बैंस में आयोजित होने वाले इस समिट में भारत को विशेष आमंत्रण दिया गया है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल ट्रेड, चीन, जरूरी मिनरल सप्लाई चेन, गैर-कानूनी इमिग्रेशन और वैश्विक सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. साथ ही मिडिल ईस्ट संकट और होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा भी एजेंडे में शामिल रह सकती है. इस संभावित मुलाकात को भारत-अमेरिका रिश्तों और वैश्विक रणनीतिक समीकरणों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

G7 SUMMIT 2026
FRANCE G7 DONALD TRUMP
NARENDRA MODI
AI SUMMIT
MODI TRUMP MEETING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

अमिताभ बच्चन ने की रामोजी फिल्म सिटी की तारीफ

अमिताभ बच्चन ने की रामोजी फिल्म सिटी की तारीफ, शेयर किया एक्सपीरियंस

May 19, 2026 at 11:20 PM IST
पुतिन सितंबर में भारत का दौरा करेंगे

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सितंबर में भारत का दौरा करेंगे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

May 19, 2026 at 10:40 PM IST
India defends press freedom record in Norway MEA Sibi George responds to journalist in Oslo

नॉर्वे में प्रेस स्वतंत्रता पर सवाल, भारत ने दिया करारा जवाब; राहुल गांधी ने भी साधा निशाना

May 19, 2026 at 10:32 PM IST
भारत की सैन्य क्षमता बढ़ेगी

भारत की सैन्य क्षमता बढ़ेगी, अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर और M777 सपोर्ट डील को दी मंजूरी

May 19, 2026 at 9:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.