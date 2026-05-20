फ्रांस में अगले महीने होने वाले G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात को लेकर चर्चा तेज हो गई है. 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन-लेस-बैंस में आयोजित होने वाले इस समिट में भारत को विशेष आमंत्रण दिया गया है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल ट्रेड, चीन, जरूरी मिनरल सप्लाई चेन, गैर-कानूनी इमिग्रेशन और वैश्विक सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. साथ ही मिडिल ईस्ट संकट और होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा भी एजेंडे में शामिल रह सकती है. इस संभावित मुलाकात को भारत-अमेरिका रिश्तों और वैश्विक रणनीतिक समीकरणों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.