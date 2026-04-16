दुनिया की प्रतिष्ठित और अमेरिका की जानी-मानी पत्रिका 'टाइम' ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है. इसमें खास बात ये है कि जहां अप्रैल 2025 में आई लिस्ट में एक भी भारतीय का नाम नहीं शामिल था लेकिन, इस ताजा सूची में 3 भारतीयों को जगह मिली है. हालांकि, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार भी सूची में शामिल नहीं किया गया. जबकि, 2014 से 6 बार मोदी लिस्ट में शामिल ही नहीं हुए. बल्कि, 2 बार मैगजीन के कवर पेज और कवर स्टोरी का हिस्सा भी रहे. हर साल जारी होने वाली TIME100 लिस्ट में अलग-अलग क्षेत्रों के नेता, कलाकार, इनोवेटर और बदलाव लाने वाले लोग शामिल होते हैं. यह लिस्ट उन लोगों को पहचान देती है. जो वैश्विक चर्चाओं को दिशा दे रहे हैं और पूरी दुनिया में बदलाव ला रहे हैं.