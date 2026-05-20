बुधवार को पारले इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के शेयरों में ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिला. शेयरों में 5 प्रतिशत की तेज़ी आई. इसकी वजह इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मोलेनी ने एक वीडियो पोस्ट किया. जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उन्हें मोलडी टॉफ़ियों का एक पैकेट गिफ़्ट करते हुए दिख रहे. इस वीडियो के बाद निवेशकों की इस स्टॉक में अचानक दिलचस्पी बढ़ गई. कंपनी के स्टॉक की शुरुआत तो धीमी रही. लेकिन मेलोनी के वीडियो शेयर करने के तुरंत बाद यह सुर्खियों में आ गया. इस वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉफ़ी गिफ़्ट में लाए हैं -- मैलोडी. निवेशकों ने ज़रा भी देर नहीं की और स्टॉक खरीदने के लिए काउंटर पर टूट पड़े. BSE पर कंपनी के शेयरों में 5 प्रतिशत की उछाल आई और वे 5.25 रुपये पर पहुँच गए. जो उस दिन के लिए ट्रेडिंग की सबसे ऊपरी सीमा थी. BSE पर कंपनी के 8.57 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई. लेकिन, इसमें एक पेंच है! निवेशकों ने गलती से पारले इंडस्ट्री को ही मेलोडी टॉफ़ियों का बनाने वाला मान लिया. जबकि असल में मेलोडी टॉफ़ियों की निर्माता FMCG की बड़ी कंपनी पारले प्रोडक्ड्स है. जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है.जबकि पारले इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कमर्शियल सर्विस प्रोवाइडर है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट, साथ ही कागज़, रद्दी कागज़ और उनसे जुड़े उत्पादों के कारोबार में लगी हुई है.