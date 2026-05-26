ETV Bharat / Videos

मोदी सरकार के 12 साल पूरे, BJP बोली- ‘संकल्प से उपलब्धि तक’ का सफर - MODI GOVERNMENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
BJP celebration on Modi government anniversary (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 26, 2026 at 8:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने केंद्र में अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं. 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले मोदी अब लगातार तीसरे कार्यकाल में देश का नेतृत्व कर रहे हैं. इस मौके पर बीजेपी ने देशभर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है, जिसमें सरकार की 22 बड़ी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा. पार्टी नेताओं ने डिजिटल इंडिया, DBT, इंफ्रास्ट्रक्चर, आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा को सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया. राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, वैश्विक नेतृत्व और सुरक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। बीजेपी ने इस सफर को ‘संकल्प से उपलब्धि तक’ बताया है.

PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने केंद्र में अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं. 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले मोदी अब लगातार तीसरे कार्यकाल में देश का नेतृत्व कर रहे हैं. इस मौके पर बीजेपी ने देशभर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है, जिसमें सरकार की 22 बड़ी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा. पार्टी नेताओं ने डिजिटल इंडिया, DBT, इंफ्रास्ट्रक्चर, आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा को सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया. राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, वैश्विक नेतृत्व और सुरक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। बीजेपी ने इस सफर को ‘संकल्प से उपलब्धि तक’ बताया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP
NARENDRA MODI
NDA GOVERNMENT
12 YEARS MODI
MODI GOVERNMENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Jammu Tawi river bridge washed away

तावी नदी में बहा पुल, 10 महीने बाद भी नावों के भरोसे गांववाले

May 26, 2026 at 8:22 PM IST
Teacher uses horse for census work

पेट्रोल-डीजल की महंगाई से परेशान शिक्षक घोड़े पर करने निकले जनगणना, इलाके में बने चर्चा का विषय

May 26, 2026 at 8:12 PM IST
ऑटो और कैब ड्राइवरों की मुश्किलें बढ़ीं

दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी से ऑटो और कैब ड्राइवरों की मुश्किलें बढ़ीं

May 26, 2026 at 6:27 PM IST
सेप्टिक टैंक के अंदर दम घुटने से छह लोगों की मौत

ओडिशा: कालाहांडी में सेप्टिक टैंक के अंदर दम घुटने से छह लोगों की मौत

May 26, 2026 at 6:20 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.