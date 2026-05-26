PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने केंद्र में अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं. 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले मोदी अब लगातार तीसरे कार्यकाल में देश का नेतृत्व कर रहे हैं. इस मौके पर बीजेपी ने देशभर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है, जिसमें सरकार की 22 बड़ी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा. पार्टी नेताओं ने डिजिटल इंडिया, DBT, इंफ्रास्ट्रक्चर, आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा को सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया. राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, वैश्विक नेतृत्व और सुरक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। बीजेपी ने इस सफर को ‘संकल्प से उपलब्धि तक’ बताया है.