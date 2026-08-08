ETV Bharat / Videos

तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में मोबाइल फोन पर बैन, 1 सितंबर से नया नियम लागू - तमिलनाडु में मंदिरों की संख्या

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मंदिरों में मोबाइल फोन पर बैन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 9:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में मोबाइल फोन पर बैन लगाने का बड़ा फैसला लिया गया है. हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग का ये फैसला 1 सितंबर से लागू हो जाएगा, जिसे बाद तमिलनाडु के किसी भी मंदिर में भक्त मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे. विभाग ने मंदिरों की पवित्रता और आध्यात्मिक माहौल का हवाला देते हुए इस फैसला को सही ठहराया है. उसका कहना है कि मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल की पहले से ही मनाही है, लेकिन विभाग को मंदिर के फोटो, वीडियो और सेल्फी लेने और सोशल मीडिया रील रिकॉर्ड करने की शिकायतें मिली, जिसके बाद ये फैसला लिया गया. 

तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में मोबाइल फोन पर बैन लगाने का बड़ा फैसला लिया गया है. हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग का ये फैसला 1 सितंबर से लागू हो जाएगा, जिसे बाद तमिलनाडु के किसी भी मंदिर में भक्त मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे. विभाग ने मंदिरों की पवित्रता और आध्यात्मिक माहौल का हवाला देते हुए इस फैसला को सही ठहराया है. उसका कहना है कि मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल की पहले से ही मनाही है, लेकिन विभाग को मंदिर के फोटो, वीडियो और सेल्फी लेने और सोशल मीडिया रील रिकॉर्ड करने की शिकायतें मिली, जिसके बाद ये फैसला लिया गया. 

For All Latest Updates

TAGGED:

NEW RULES IN TEMPLE
MOBILE PHONES BANNED IN TEMPLE
HRCE
तमिलनाडु में मंदिरों की संख्या
MOBILE BANNED IN TN TEMPLES

संबंधित ख़बरें

RAC और वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत!

RAC और वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत! मोबाइल पर 2 मिनट में देखें ट्रेन की कौन-सी बर्थ है खाली

August 8, 2026 at 11:04 PM IST
युवाओं से राहुल गांधी की अपील

प्रयागराज में राहुल ने समझाया दर्द, डेटा और दौलत का गणित, कहा- ऊर्जावान युवा ही देश की ताकत

August 8, 2026 at 10:19 PM IST
KARNATAKA VOTER LIST SPECIAL INTENSIVE REVISION 2026

कर्नाटक में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ASDDO कैटेगरी में! चुनाव आयोग के 'मेगा एक्शन' पर मचा सियासी घमासान

August 8, 2026 at 9:05 PM IST
युवाओं को पीएम मोदी का संदेश

'जो सीखेगा वो जीतेगा' IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में युवाओं को PM मोदी का संदेश

August 8, 2026 at 8:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.