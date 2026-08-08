तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में मोबाइल फोन पर बैन लगाने का बड़ा फैसला लिया गया है. हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग का ये फैसला 1 सितंबर से लागू हो जाएगा, जिसे बाद तमिलनाडु के किसी भी मंदिर में भक्त मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे. विभाग ने मंदिरों की पवित्रता और आध्यात्मिक माहौल का हवाला देते हुए इस फैसला को सही ठहराया है. उसका कहना है कि मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल की पहले से ही मनाही है, लेकिन विभाग को मंदिर के फोटो, वीडियो और सेल्फी लेने और सोशल मीडिया रील रिकॉर्ड करने की शिकायतें मिली, जिसके बाद ये फैसला लिया गया.